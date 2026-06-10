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Диетолог объяснила, как стресс становится причиной набора лишнего веса

Диетолог объяснила, как стресс становится причиной набора лишнего веса
Как стресс влияет на вес
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Диетолог Юлия Орлова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», как стресс становится причиной набора лишнего веса. По её словам, эмоциональные потрясения действительно могут вносить серьёзные коррективы в работу ЖКТ и всего организма в целом.

«На фоне стресса человек хуже спит, меньше двигается, появляется тяга к сладкому и калорийному, вечером переедает. Всё это дополнительно повышает риск набора веса и нарушений обмена веществ. Поэтому стресс усиливает те факторы, которые уже работают против организма», — сказала врач.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
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Более того, на фоне стресса могут развиться другие сопутствующие проблемы со здоровьем. В их числе — диабет II типа.

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