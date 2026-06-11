Диетолог перечислила базовые принципы здорового питания

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова перечислила в разговоре с «Чемпионатом» базовые принципы здорового питания. Она подчеркнула, что рацион должен быть разнообразным и включать белки, жиры, углеводы, овощи, фрукты, молочные продукты и злаки. Важно также не переедать, ограничивать сладости и сладкие напитки, а основой питания делать обычную, а не ультрапереработанную пищу.

«Отдельный акцент делают на размере порций. Даже полезные продукты могут навредить, если есть их слишком много: орехи, сухофрукты, сыр, йогурты с наполнителями и «здоровые» батончики легко дают избыток калорий. Поэтому здоровое питание — это не только «что есть», но и «сколько есть», — добавила врач.

Ещё один важный принцип — регулярность. Диетологи советуют питаться в одно и то же время и не пропускать основные приёмы пищи, потому что длительные перерывы часто заканчиваются перееданием вечером. Кроме того, по рекомендациям, в день желательно съедать не менее 400 г фруктов и овощей, а соль ограничивать до пяти-шести граммов в сутки.

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