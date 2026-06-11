Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог перечислила базовые принципы здорового питания

Диетолог перечислила базовые принципы здорового питания
Принципы здорового питания
Комментарии

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова перечислила в разговоре с «Чемпионатом» базовые принципы здорового питания. Она подчеркнула, что рацион должен быть разнообразным и включать белки, жиры, углеводы, овощи, фрукты, молочные продукты и злаки. Важно также не переедать, ограничивать сладости и сладкие напитки, а основой питания делать обычную, а не ультрапереработанную пищу.

«Отдельный акцент делают на размере порций. Даже полезные продукты могут навредить, если есть их слишком много: орехи, сухофрукты, сыр, йогурты с наполнителями и «здоровые» батончики легко дают избыток калорий. Поэтому здоровое питание — это не только «что есть», но и «сколько есть», — добавила врач.

Ещё один важный принцип — регулярность. Диетологи советуют питаться в одно и то же время и не пропускать основные приёмы пищи, потому что длительные перерывы часто заканчиваются перееданием вечером. Кроме того, по рекомендациям, в день желательно съедать не менее 400 г фруктов и овощей, а соль ограничивать до пяти-шести граммов в сутки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Узкая обувь уродует стопу, а высокий каблук портит спину. Что носить, чтобы не болело тело Узкая обувь уродует стопу, а высокий каблук портит спину. Что носить, чтобы не болело тело
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android