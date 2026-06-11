Ортопед рассказал, как выбрать обувь правильного размера

Травматолог-ортопед Михаил Болотников рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», как выбрать обувь правильного размера. Самый простой способ определить истинный размер стопы — встать на лист бумаги, перенести вес тела на стопу и обрисовать её. После этого измерить расстояние от пятки до самого длинного пальца — обычно это первый и второй пальцы. Измерять надо на обеих ногах, так как они часто несимметричные, и ориентироваться на большую из них.

«При выборе обуви важно, чтобы стопа не была сдавлена, а пятка хорошо фиксировалась и не скользила при ходьбе, но при этом обувь не должна оказывать давление на область пятки. Колодка должна максимально соответствовать форме стопы, а внутренние швы — не вызывать натирания или дискомфорта», — сказал эксперт.

Если обувь подобрана правильно, то даже после 15–20 минут ходьбы ноги не должны болеть, ощущать жжение или тяжесть.

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