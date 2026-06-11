Полумарафон «Северная Карелия — у Белого моря» пройдёт в Карелии 13 июня

Полумарафон «Северная Карелия — у Белого моря» пройдёт в Карелии 13 июня. Локация — посёлок городского типа Чупа. Трасса соревнований проходит вдоль залива Белого моря.

Покрытие трассы: асфальт – 99%, грунтовая дорога – 1%. Соревнования проводятся на шести дистанциях: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 5 км, 3 км, 420 м (детский забег), 100 м (детский забег).

Старт и финиш всех дистанций – на Геральдической площади, напротив здания Визит-центра «Прокопьевский» МБУ «Горняк». Каждый участник соревнований, закончивший дистанцию, награждается памятной медалью финишёра.

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