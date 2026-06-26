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Гастроэнтеролог объяснила, какие привычки разрушают печень

Гастроэнтеролог объяснила, какие привычки разрушают печень
Какие привычки разрушают печень
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Неалкогольная жировая болезнь печени, которая долгое время протекает бессимптомно, может привести к циррозу и даже раку. О том, что провоцирует это заболевание и как скорректировать рацион для защиты органа, рассказала врач-гастроэнтеролог Милана Халиль в беседе с aif.ru.

Печень выполняет множество функций: участвует в пищеварении, регулирует обмен веществ и является главным детокс-центром организма. Однако регулярные переедания, злоупотребление насыщенными жирами (жирное мясо, сливки, сыры) и «быстрыми» углеводами (сладкое, выпечка) в сочетании с малоподвижным образом жизни приводят к сбою. Внутри органа начинает откладываться жир — так развивается жировая болезнь печени.

Коварство состояния в том, что долгое время оно протекает скрыто. Без своевременной диагностики жир постепенно заменяет нормальную ткань соединительной (фиброз), затем формируется цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома (рак печени), предупреждает эксперт.

Чтобы снизить риск, важно пересмотреть питание. Врач рекомендует включить в рацион фрукты и овощи, нежирные молочные продукты, крупы, растительные масла и нежирные источники белка.

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