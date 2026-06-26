Диетолог назвала продукты, которые снижают «плохой» холестерин

Бороться с «плохим» холестерином можно не только с помощью лекарств, но и через грамотно подобранный рацион. Оливковое масло, жирная рыба, орехи и даже мягкий маргарин способны снижать риск атеросклероза и защищать сердце. Об этом NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог первой категории Нурия Дианова.

По словам эксперта, нерафинированное оливковое масло предотвращает окисление холестерина и образование бляшек. Скумбрия, сардина и лосось благодаря омега-3 уменьшают воспаление сосудистой стенки. Грецкие орехи и семена содержат фитостеролы, которые блокируют всасывание холестерина.

Дианова также отметила, что современные спреды и мягкий маргарин полезнее сливочного масла: в них меньше насыщенных жиров и есть те же фитостеролы. «Это снижает всасывание холестерина из продуктов животного происхождения», — заключила врач.

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