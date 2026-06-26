Гастроэнтеролог предупредила о неочевидной опасности мороженого

Не стоит забывать о скрытых рисках этого продукта. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru напомнила о неочевидной опасности мороженого.

По словам врача, стремительное поедание десерта у чувствительных людей может спровоцировать головную боль. Резкое охлаждение слизистой рта и глотки вызывает спазм сосудов. Для здоровых людей это неопасно, но доставляет дискомфорт.

Кроме того, мороженое не утоляет жажду, как считают многие. Из-за высокого содержания сахара десерт, наоборот, может усилить ощущение жажды, подчеркнула Кашух.

Строгих ограничений для здорового взрослого человека нет — важно, чтобы лакомство вписывалось в суточную норму калорий. Однако с особой осторожностью к мороженому следует подходить людям с сахарным диабетом, ожирением, жировой болезнью печени, заболеваниями поджелудочной железы и ЖКТ. В этих случаях допустимый объём десерта лучше обсудить с лечащим врачом, заключила гастроэнтеролог.

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