Трихолог назвала четыре главные причины внезапного выпадения волос

Алопецию можно обратить вспять. Дерматовенеролог-трихолог Моника Абакелия (клиника «Доктор волос») в беседе с «Чемпионатом» перечислила четыре самые частые причины внезапного выпадения волос и объяснила, когда необходимо срочно обращаться к врачу.

Первая причина — сильный стресс. Не повседневные нагрузки, а серьёзные потрясения: смерть близких, увольнение, потеря имущества, переезд. Из-за них развивается телогеновое выпадение, причём волосы начинают сыпаться не сразу, а через несколько месяцев.

Вторая — гормоны. У женщин причины включают беременность, роды, лактацию, климакс и менопаузу, а также дефицит гормонов щитовидной железы. У мужчин гормональный фактор — одна из главных причин алопеции.

Третья — дефицит витаминов и микроэлементов. Чаще всего к выпадению приводят нехватка витамина D, группы В, железа и цинка. Другие дефициты вызывают алопецию реже или только в тяжёлых случаях.

Четвёртая — заболевания кожи головы. Себорейный дерматит, грибки, псориаз, аутоиммунные и метаболические нарушения могут провоцировать потерю волос как по всей голове, так и на отдельных участках.

Врач подчеркнула, что при выпадении волос необходимо обратиться к дерматологу или трихологу. Абакелия предупредила, что большинство видов алопеции обратимы, но некоторые приводят к гибели фолликулов. В таких случаях своевременное начало лечения необходимо — иначе проблему придётся решать только трансплантацией волос. Поэтому откладывать визит к специалисту не стоит, заключила трихолог.

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