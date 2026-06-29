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Дерматолог назвала главные правила очищения кожи лица

Дерматолог назвала главные правила очищения кожи лица
Главные правила очищения кожи лица
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Как часто нужно умываться, какое средство выбрать и чего следует избегать, чтобы не нарушить защитный барьер? Врач-дерматолог-косметолог Татьяна Егорова (клиника «Люмиренс») в беседе с «Чемпионатом» раскрыла ключевые принципы очищения кожи лица.

Периодичность. Егорова советует проводить очищение дважды в день: утром (чтобы убрать излишки жира и остатки ночного ухода) и вечером (для удаления макияжа, себума и загрязнений). Более частое умывание может нарушить защитный барьер кожи.

Выбор средства зависит от типа кожи. Для нормальной, комбинированной и жирной нужны гели и пенки с мягкими ПАВ. Для сухой, чувствительной и обезвоженной подойдут кремы, бальзамы, гидрофильные масла. В составе желательны гиалуроновая кислота, пантенол, глицерин, витамины A, E и C.

Температура воды. Лучше использовать прохладную или едва тёплую воду. Горячая сушит кожу, холодная плохо смывает загрязнения, а перепады температур провоцируют купероз.

Техника и отшелушивание. Врач предостерегает от растираний; лицо следует аккуратно промокать чистым полотенцем (при акне его нужно менять чаще). Скрабы, пилинги и энзимные пудры допустимы не чаще раза в полторы недели, иначе возможны сухость и раздражение.

Вечерняя процедура, по словам Егоровой, должна быть многоступенчатой: сначала удаление макияжа с помощью мицеллярной воды, молочка или гидрофильного масла (для водостойкой косметики подойдёт двухфазное средство), затем основное мытьё мягким пенящимся гелем, после чего обязательное тонизирование лосьоном без спирта для нормализации pH и, наконец, увлажнение сывороткой и кремом по типу кожи.

Утром всё проще: тем, у кого очень сухая или чувствительная кожа, иногда достаточно просто протереть лицо увлажняющим лосьоном, а всем остальным требуется лёгкое умывание с водой и мягким средством.

Также Егорова призвала отказаться от нескольких привычек: использования твёрдого мыла для рук, которое слишком агрессивно для лица, стремления к чистоте «до скрипа» — это верный признак нарушения гидролипидного барьера — и избыточного применения спонжей и щёток.

Чтобы проверить качество очищения, дерматолог советует провести по коже ватным диском, смоченным в тонике: диск должен остаться абсолютно чистым.

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