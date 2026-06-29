Диетолог объяснила, кому нельзя налегать на финики

Некоторым это лакомство следует ограничить. Врач-диетолог, руководитель центра нормализации веса и пищевого поведения Наталья Круглова в беседе с aif.ru рассказала, сколько фиников можно съедать в день без вреда для здоровья.

По словам эксперта, финики действительно полезны: они содержат калий, магний, медь, кальций, витамины группы В, флавоноиды, каротиноиды и пищевые волокна, которые поддерживают микробиоту кишечника и улучшают пищеварение. Однако, несмотря на богатый состав, это достаточно калорийный продукт — около 300 ккал на 100 граммов.

Круглова рекомендует здоровым взрослым людям ограничиваться 4–5 финиками в день. Это позволяет сохранить разнообразие рациона и не превышать разумные калорийные границы.

Особая осторожность нужна тем, кто страдает избыточным весом или сахарным диабетом. При диабете 1 типа важно учитывать углеводы и корректировать дозу инсулина, а при диабете 2 типа в сочетании с ожирением диетолог советует съедать не более 3–4 фиников в день. Также ограничить продукт стоит при воспалительных заболеваниях ЖКТ в период обострения — колите, язвенной болезни, панкреатите.

Кроме того, врач напоминает о возможной аллергии. Хотя прямая аллергия на финики встречается редко, возможна перекрёстная реакция с косточковыми фруктами: яблоками, персиками, абрикосами, вишней и некоторыми орехами. Людям со склонностью к аллергии следует проявлять осторожность.

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