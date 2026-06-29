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Диетолог оценила влияние кимчи на холестерин

Диетолог оценила влияние кимчи на холестерин
Диетолог оценила влияние кимчи на холестерин
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Учёные из Университета Чунан в Южной Корее обнаружили, что регулярное употребление кимчи может положительно влиять на показатели холестерина. В исследовании с участием 4666 взрослых выяснилось, что у мужчин снижается общий холестерин, а у женщин сохраняется уровень «хорошего». Однако авторы подчёркивают, что это статистическая связь, а не прямое лекарственное действие.

Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с URA.RU подтвердила, что благодаря ферментации, клетчатке и специям (чеснок, имбирь, капсаицин) кимчи действительно поддерживает здоровье сосудов. Пробиотики и антиоксиданты в составе препятствуют усвоению «плохого» холестерина и улучшают микроциркуляцию. Но блюдо не заменяет лечение при дислипидемии, которая часто обусловлена генетикой, а результаты могут быть справедливы в первую очередь для корейской популяции.

С осторожностью кимчи стоит есть при гипертонии, болезнях почек, а также при гастрите, язве и синдроме раздражённого кишечника.

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