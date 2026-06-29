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Учёные выяснили, почему животный белок эффективнее растительного для мышц

Учёные выяснили, почему животный белок эффективнее растительного для мышц
Животный белок эффективнее растительного для мышц
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Равные порции животного и растительного белка по-разному влияют на организм. Учёные из Университета Пердью обнаружили, что мясо и яйца дают гораздо больше биодоступных незаменимых аминокислот, которые необходимы для наращивания мышечной массы и которые организм не может синтезировать самостоятельно.

Авторы сравнили постную свиную вырезку, яичницу, чёрную фасоль и сырой миндаль. Участникам давали равные порции каждого продукта, после чего измеряли уровень аминокислот в крови. Оказалось, что свинина обеспечила 7,36 г незаменимых аминокислот, яйца — 5,38 г, тогда как чёрные бобы — только 3,02 г, а миндаль — 1,85 г.

Доктор Уэйн Кэмпбелл, профессор кафедры науки о питании, отметил, что действующие рекомендации по питанию, приравнивающие разные белковые продукты друг к другу, не учитывают реальной разницы в их качестве. По его словам, продукты могут значительно различаться по калорийности, содержанию жиров и, главное, по усвояемости незаменимых аминокислот.

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