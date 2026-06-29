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Кардиолог назвал преимущества употребления яиц каждый день

Кардиолог назвал преимущества употребления яиц каждый день
Преимущества употребления яиц каждый день
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Этот продукт способен принести заметную пользу здоровью. Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, какие изменения в организме произойдут, если съедать всего одно яйцо в день.

Яйца содержат большое количество антиоксидантов, витаминов А, D, E и K, а также белок, который особенно важен для сохранения мышечной массы и здорового старения. Кроме того, регулярное употребление яиц снижает риск развития деменции.

Ещё один плюс, отметил кардиолог, — помощь в похудении. Яйца способствуют длительному насыщению, благодаря чему у человека снижается потребность в ультрапереработанных продуктах и сладостях.

Вместе с тем Рохас предупредил, что если человек в целом придерживается рациона, богатого жареной пищей и переработанным мясом, то даже полезные свойства яиц не принесут ожидаемого эффекта. Особенно это касается людей с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. В таких случаях, подчеркнул врач, чрезмерное употребление яиц может быть небезопасным.

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