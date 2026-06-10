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Юрист рассказал, чем может грозить купание в водоёмах не по правилам

Юрист рассказал, чем может грозить купание в водоёмах не по правилам
Как наказывают за плавание не по правилам
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Юрист Кырлан Марчел рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», чем может грозить купание в водоёмах не по правилам. Эксперт объяснил, что в регионах действуют свои правила поведения на воде. Базово они запрещают заплывать за буйки, плавать на неприспособленных для этого предметах и так далее.

«На практике ответственность может наступить за купание там, где установлены запрещающие знаки, отсутствует оборудованный пляж или введены ограничения органами власти», — сказал юрист.

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Наказание за купание не по правилам — штраф. Его размер зависит от конкретного региона. Например, в Московской области, размер взыскания составляет тысячу рублей.

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