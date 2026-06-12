Гастроэнтеролог дал совет, как сделать молочные продукты полезнее

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов в беседе с «Чемпионатом» дал совет, как сделать молочные продукты полезнее. Главная польза молочки связана с костной системой и мышцами. Кальций нужен для крепости костей и зубов, а белок помогает сохранять мышечную массу и дольше чувствовать сытость.

«Чтобы молочные продукты действительно приносили пользу, важно выбирать более простые варианты: кефир, натуральный йогурт без сахара, творог без добавок, не слишком солёный сыр. Лучше сочетать их с фруктами, ягодами, цельными крупами или орехами, а не с вареньем и сладкими топпингами», — рекомендовал эксперт.

Таким образом, молочные продукты могут быть хорошим источником белка, кальция и полезных бактерий, если употреблять их в разумных количествах и с учётом индивидуальной переносимости. Их польза особенно заметна тогда, когда они становятся частью сбалансированного рациона, а не заменяют собой полноценное питание.

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