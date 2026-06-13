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Психотерапевт объяснила, что такое нулевое свидание

Психотерапевт объяснила, что такое нулевое свидание
Что такое нулевое свидание
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Психотерапевт Надежда Бабаева объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что такое нулевое свидание. Фактически, это короткий фильтр перед первым настоящим свиданием: вы ненадолго встречаетесь за кофе, видите друг друга вживую и решаете, стоит ли узнавать дальше, то есть идти на первое свидание.

«Главная задача этого этапа — проверить соответствие того образа, который человек транслировал в переписке, с его реальным поведением и ценностными маркерами», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как устроить нулевое свидание и не разочароваться — инструкция от психологов
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Обычно такая встреча занимает 20-30 минут, максимум час. Как правило, этого должно хватить, чтобы понять, есть ли интерес и желание продолжить. После нулевого свидания уже имеет смысл определяться — получит ли общение продолжение и шанс на полноценное первое свидание.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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