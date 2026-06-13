Врач рассказала, может ли нога взрослого человека вырасти за зиму

Врач-травматолог Татьяна Авакян рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», может ли нога взрослого человека вырасти за зиму. По словам врача, пациенты часто жалуются на то, что после холодного сезона с трудом влезают в летнюю обувь. Сама стопа за зиму не увеличивается. Чаще проблема связана с отёками, набором веса или деформацией обуви во время хранения.

«Летняя и весенняя обувь может сжаться за время неправильного хранения зимой. Также важно учитывать тот факт, что зимнюю обувь обычно выбирают более тщательно и она просто более удобная, в то время как обувь для «тёплого времени года» часто выбирают по красоте и по совместимости с той или иной одеждой», — сказала эксперт.

А вот с возрастом стопа действительно может увеличиться. После 40-45 лет связки и мышцы постепенно ослабевают, из-за чего своды стопы могут уплощаться. В результате стопа становится шире и иногда немного длиннее.

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