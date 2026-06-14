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Эксперт рассказала, как правильно перевозить и хранить лекарства в путешествии

Эксперт рассказала, как правильно перевозить и хранить лекарства в путешествии
Как перевозить и хранить лекарства в путешествии
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Провизор аптеки «Столички» Карина Титова рассказала в беседе с «Чемпионатом», как правильно перевозить и хранить лекарства в путешествии. Помните, что большую часть препаратов необходимо хранить при температуре до 25°C.

«Во время поездки разместите аптечку в салоне автомобиля или купе поезда, но не в багажном отсеке. Если путешествуете на самолёте, возьмите аптечку в ручную кладь, но лекарства в жидкой форме не должны превышать 100 мл. А для жизненно важных препаратов большим объёмом потребуется справка или рецепт от врача», — сказала эксперт.

Если поддерживать необходимую температуру в длительной поездке невозможно, для транспортировки понадобятся термоизолирующие контейнеры или сумки-холодильники. Препараты с узким диапазоном хранения (2-8°C) должны находиться в холоде на протяжении всего маршрута. Бытовые термосумки без активного охлаждения сохраняют температуру не более шести-восьми часов.

Важно понимать: сама по себе термосумка не охлаждает, а только замедляет нагревание. В жару +30°C внутри обычной термосумки без дополнительного холода температура быстро поднимается до уличной. Поэтому для сохранения холода необходимы аккумуляторы холода – предварительно замороженные хладоэлементы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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