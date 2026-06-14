Инфекционист перечислил, что категорически нельзя делать при пищевом отравлении

Инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов перечислил в беседе с «Чемпионатом, что категорически нельзя делать при пищевом отравлении. По словам врача, первые признаки отравления обычно появляются через два-шесть часов после приёма некачественной пищи, иногда уже через 30-60 минут: тошнота, рвота, водянистая диарея, спазмы и боли в животе, слабость, головокружение, озноб, потливость, температура до 37,5-38,5°C.

В тяжёлых случаях возможны судороги, спутанность сознания, резкое падение давления, кровь в стуле или рвоте — это повод немедленно вызывать скорую помощь, особенно если пострадавший ребёнок, беременная женщина или пожилой человек.

«Первая помощь до врача включает три основных шага: промыть желудок (если нет противопоказаний), дать сорбенты и обязательно восполнять потерю жидкости маленькими частыми глотками воды, солевых растворов или некрепкого чая, чтобы предотвратить обезвоживание. Нельзя самостоятельно принимать сильные обезболивающие, антибиотики и противодиарейные средства, «запирающие» кишечник, пытаться остановить рвоту любой ценой, прикладывать грелку к животу, пить молоко, алкоголь или соки — всё это может смазать картину заболевания и ухудшить состояние», — сказал врач.

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