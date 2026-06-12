Тхэквондистка Казарян рассказала, как совмещала профессиональный спорт и учёбу

Тхэквондистка Маргарита Казарян рассказала в интервью «Чемпионату», как совмещала профессиональный спорт и учёбу в ВУЗе. На пике карьеры спортсменка получала высшее образование на юридическом факультете. Для этого она выработала важную привычку.

«Дисциплина в первую очередь. У меня вообще не было свободного времени «на погулять». Разве что между тренировками и в перерывах между парами сходить перекусить. А так был режим — тренировки, университет, дом. Я ещё, помимо своих занятий, уже начинала тренировать. Ещё меня пригласили методистом в центр спортивной подготовки при департаменте спорта. Там тоже работала. Не на полную ставку, по мере возможности», — сказала Казарян.

После завершения карьеры тхэквондистка не оставила спорт окончательно. Она заняла тренерскую позицию, а также планирует открыть собственную школу боевых искусств.

Полную версию интервью с Маргаритой Казарян читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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