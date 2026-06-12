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Тхэквондистка Казарян рассказала, какой спортивный навык может быть полезен в бизнесе

Тхэквондистка Казарян рассказала, какой спортивный навык может быть полезен в бизнесе
Маргарита Казарян
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Тхэквондистка Маргарита Казарян в интервью «Чемпионату» рассказала, какой спортивный навык может быть полезен в бизнесе.

После завершения карьеры спортсменка сфокусировалась на тренерской деятельности. Она подчёркивает, что строит большие планы на будущее и хочет открыть собственную школу боевых искусств.

«Здесь, наверное, только одно. Если ты выбрал это дело, то должен довести до конца. В моём случае — это открыть свою организацию, свой клуб со своими работниками. Сейчас мы серьёзно настроены, мы нескольких людей наняли, которые нам помогают. Поэтому важно доводить до результата то, чем занимаешься», — сказала Казарян.

Полную версию интервью с Маргаритой Казарян читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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