Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Тхэквондистка Казарян рассказала, как решилась уйти в тренерство

Тхэквондистка Казарян рассказала, как решилась уйти в тренерство
Маргарита Казарян
Комментарии

Тхэквондистка Маргарита Казарян в интервью «Чемпионату» рассказала, как решилась уйти в тренерство. По словам спортсменки, попробовать себя в этом направлении ей посоветовал супруг. Поначалу она наотрез отрицала такой путь.

«Муж уговорил попробовать – под предлогом помощи ему. Предложил растить маленьких спортсменов, заниматься с ними ОФП, а потом передавать ему, чтобы он основную работу делал. Я подумала – почему бы нет? Он ещё аргументировал тем, что спорт профессиональный — не вечный, до конца жизни выступать не получится. А я влюблена в тхэквондо, и здорово остаться в своём виде спорта, но уже в новой роли», — поделилась Казарян.

Тхэквондистка настолько прониклась наставничеством, что теперь планирует открыть собственный бизнес — школу боевых искусств.

Полную версию интервью с Маргаритой Казарян читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
«Спортсмены для бизнеса — идеальные люди». Призёр Гран-при Гребёнкина открыла свою школу
Эксклюзив
«Спортсмены для бизнеса — идеальные люди». Призёр Гран-при Гребёнкина открыла свою школу
«Все стереотипы — глупости». Чемпионка по дзюдо Чеканина открыла студию горячей йоги
Эксклюзив
«Все стереотипы — глупости». Чемпионка по дзюдо Чеканина открыла студию горячей йоги
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android