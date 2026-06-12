Тхэквондистка Казарян рассказала, как решилась уйти в тренерство

Тхэквондистка Маргарита Казарян в интервью «Чемпионату» рассказала, как решилась уйти в тренерство. По словам спортсменки, попробовать себя в этом направлении ей посоветовал супруг. Поначалу она наотрез отрицала такой путь.

«Муж уговорил попробовать – под предлогом помощи ему. Предложил растить маленьких спортсменов, заниматься с ними ОФП, а потом передавать ему, чтобы он основную работу делал. Я подумала – почему бы нет? Он ещё аргументировал тем, что спорт профессиональный — не вечный, до конца жизни выступать не получится. А я влюблена в тхэквондо, и здорово остаться в своём виде спорта, но уже в новой роли», — поделилась Казарян.

Тхэквондистка настолько прониклась наставничеством, что теперь планирует открыть собственный бизнес — школу боевых искусств.

Полную версию интервью с Маргаритой Казарян читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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