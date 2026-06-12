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«Лужники» подсветили Большую спортивную арену в честь Дня России

«Лужники» подсветили Большую спортивную арену в честь Дня России
«Лужники»
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«Лужники» подсветили Большую спортивную арену в честь Дня России с помощью технологии видеомэппинга. 10 июня фасад здания превратился в огромное интерактивное полотно. Своими глазами увидеть необычное шоу, приуроченное к 12 июня, могли все желающие.

Большая спортивная арена стала площадкой для захватывающей проекции, передающей красоту и уникальность природы и культуры нашей страны. Летящие птицы, лесные пейзажи и самобытные узоры — лишь часть задумки.

Летом прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что архитектурно-художественная подсветка нового поколения станет важной частью «Лужников». Благодаря ей фасад Большой спортивной арены и прилегающие территории раскрываются совершенно по-новому.

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