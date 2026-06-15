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Гастроэнтеролог рассказала, какой майонез полезнее — магазинный или домашний

Гастроэнтеролог рассказала, какой майонез полезнее — магазинный или домашний
Какой майонез полезнее
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Гастроэнтеролог Светлана Каневская рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», какой майонез полезнее — магазинный или домашний. По словам врача, у обеих версий продукта есть плюсы и минусы.

«Качественный промышленный майонез, произведённый по стандартам, имеет «короткий» предсказуемый состав и безопасен с точки зрения микробиологии. Домашний майонез даёт некоторый контроль над ингредиентами: можно использовать оливковое или другое масло с более благоприятным липидным профилем, регулировать соль и полностью исключить добавки. Однако он менее стабилен и потенциально опасен при использовании сырых яиц (риск заразиться сальмонеллой), особенно у уязвимых групп», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Жир, яйца и кислота. Какой майонез «вреднее» — магазинный или домашний
Жир, яйца и кислота. Какой майонез «вреднее» — магазинный или домашний

Каневская подчеркнула, что различают также «настоящий» майонез и майонезный соус. По ГОСТ, если в составе продукта не менее 50% жира и не менее 1% яичных продуктов, это майонез. Если жира от 15 до 50%, то майонезный соус. То есть граница проходит по жиру, а не по крахмалу/консервантам/загустителям.

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