Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, нужно ли согласовывать установку кондиционера

Эксперт рассказал, нужно ли согласовывать установку кондиционера
Нужно ли согласовывать установку кондиционера
Комментарии

Доцент кафедры отопления и вентиляции Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Александр Смыков рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», нужно ли согласовывать установку кондиционера. Он объяснил, что всё зависит от типа оборудования. Для мобильного кондиционера никаких разрешений не требуется. А вот установка классической сплит-системы всегда затрагивает фасад дома.

«Фасад — это общее имущество всех собственников. Чтобы повесить на него внешний блок, нужно получить согласие не менее 2/3 жильцов на общем собрании. На практике так почти никто не делает, но юридически этот риск висит над каждым владельцем», — сказал эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как законно установить кондиционер в квартире и когда это придётся согласовывать
Как законно установить кондиционер в квартире и когда это придётся согласовывать

Смыков добавил, что жилищный кодекс един для всей страны, а вот правила благоустройства фасадов устанавливают местные власти, и они кардинально различаются в каждом регионе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает
Пять лет жизни вместо пяти недель. Почему второе мнение врача порой необходимо Пять лет жизни вместо пяти недель. Почему второе мнение врача порой необходимо
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android