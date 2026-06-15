Психотерапевт рассказала, что такое дофаминовое голодание

Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что такое дофаминовое голодание. Это сознательный выбор в пользу того, чтобы на какое-то время отказываться от удовольствий, чтобы снизить гиперактивность системы вознаграждения мозга.

«Эта идея кажется простой: если постоянно получать удовольствие от соцсетей, фастфуда, коротких видео, сладостей, то со временем мозг начинает хуже реагировать на обычные радости жизни. И тогда прогулка, разговор, книга, спорт, творчество кажутся менее яркими, менее интересными. Дофаминовое голодание предлагается как способ вернуть чувствительность и снова начать получать удовольствие от простых вещей», — сказала эксперт.

Крашкина отметила, что многие слишком буквально воспринимают идею полного отказа от дофамина ради «перезагрузки» мозга. Особенно рискованно, если человек использует «дофаминовое голодание» как способ справиться с уже существующими проблемами: стрессом, выгоранием, низкой самооценкой. В такой ситуации отказ от удовольствий может не решить проблему, а добавить ещё больше напряжения.

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