Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Психотерапевт рассказала, что такое дофаминовое голодание

Психотерапевт рассказала, что такое дофаминовое голодание
Что такое дофаминовое голодание
Комментарии

Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что такое дофаминовое голодание. Это сознательный выбор в пользу того, чтобы на какое-то время отказываться от удовольствий, чтобы снизить гиперактивность системы вознаграждения мозга.

«Эта идея кажется простой: если постоянно получать удовольствие от соцсетей, фастфуда, коротких видео, сладостей, то со временем мозг начинает хуже реагировать на обычные радости жизни. И тогда прогулка, разговор, книга, спорт, творчество кажутся менее яркими, менее интересными. Дофаминовое голодание предлагается как способ вернуть чувствительность и снова начать получать удовольствие от простых вещей», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает

Крашкина отметила, что многие слишком буквально воспринимают идею полного отказа от дофамина ради «перезагрузки» мозга. Особенно рискованно, если человек использует «дофаминовое голодание» как способ справиться с уже существующими проблемами: стрессом, выгоранием, низкой самооценкой. В такой ситуации отказ от удовольствий может не решить проблему, а добавить ещё больше напряжения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Пять лет жизни вместо пяти недель. Почему второе мнение врача порой необходимо Пять лет жизни вместо пяти недель. Почему второе мнение врача порой необходимо
Жир, яйца и кислота. Какой майонез «вреднее» — магазинный или домашний Жир, яйца и кислота. Какой майонез «вреднее» — магазинный или домашний
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android