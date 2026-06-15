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Психолог рассказал, как перестать бояться прогулок в одиночестве

Психолог рассказал, как перестать бояться прогулок в одиночестве
Как перестать бояться прогулок в одиночестве
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Психолог Артём Ступак рассказал «Чемпионату», что при прогулках в одиночестве нас тревожит встреча с собственными мыслями без привычного «шума» в виде общения и гаджетов. Стоит начать с малого. Не ставьте цель гулять час в полном уединении. Выберите знакомый маршрут на 15-20 минут — там, где вам комфортно: это поможет снизить тревогу лучше любых волевых усилий.

«Во-первых, наполните прогулку смыслом. Мозгу спокойнее, когда есть задача. Например, что-то фотографировать, считать шаги, искать кофейню с новыми напитками, слушать подкаст или аудиокнигу. Активность переключает фокус внимания со страха на интерес. Во-вторых, обращайте внимание на тело и дыхание. Если накрывает тревога — сделайте несколько медленных вдохов и назовите вслух пять предметов вокруг. Это возвращает в «здесь и сейчас», — сказал эксперт.

Помните, прогулка в одиночестве — не изоляция, не уход от реальности, а час для себя. Это возможность провести время со своими мыслями и чувствами и отдохнуть от бесконечного потока информации и социальной гонки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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