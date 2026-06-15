Забег «Батыр бэкъярд» пройдёт в Уфе 25 и 26 июня. Место старта — Уфимский район, Жуково. Суть гонки — все участники последовательно преодолевают трассу длиной 6706 м менее, чем за час.

После завершения очередного круга оставшееся время до конца часа участник использует для отдыха и восстановления. Финал гонки предсказать невозможно. Гонка считается завершённой в двух случаях: если единственный участник финишировал последний круг или если никто не вышел на старт нового круга.

Победитель определяется в мужском и женском зачёте среди всех участников. Организаторы также подготовят развлекательную программу для участников и их болельщиков.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.