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Трейловый забег «Этноран» пройдёт в Удмуртии 20 июня

Трейловый забег «Этноран» пройдёт в Удмуртии 20 июня
Трейл «Этноран»
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Трейловый забег «Этноран» пройдёт в Удмуртии 20 июня. Локация — Глазовский район, близ деревни Кочищево. Старт состоится в период национального праздника Гербер, символизирующего завершение весенних полевых работ и начало лета.

К участию приглашаются все желающие вне зависимости от бегового опыта. Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на стартах 1 км, 5 км, 12 км, 25 км. Также доступны детские старты на 500 м и 1 км по возрастным группам.

По итогам забегов будут награждены самые быстрые мужчины и женщины на дистанциях. Участники детского старта на дистанции 500 м награждаются только в своих возрастных категориях с первого по третье место.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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