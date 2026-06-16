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Психолог дал совет, как сделать отпуск более активным

Психолог дал совет, как сделать отпуск более активным
Как проводить отпуск активно
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Психолог Родион Чепалов рассказал «Чемпионату», что активный отпуск начинается не с мотивации, а с плана. Многие люди говорят: «буду отдыхать активно», но не решают заранее как именно. Полезно составить список из 10 летних целей. Например: посетить музей, сходить на экскурсию, проехать новый веломаршрут, попробовать сапборд, прочитать книгу, сходить на концерт или в театр.

Как вариант — запланировать посещать новое место в городе каждую неделю. Также полезно чередовать отдых и развитие: поход, выставка, лекция, встреча с друзьями. Можно добавить в расписание мастер-класс по керамике или живописи. Ещё одна идея — попробовать новый вид активности вместо привычных тренировок.

«Мотивация появляется после действия. Поэтому полезно использовать правило одного события в день. Даже небольшая прогулка, экскурсия или тренировка делают день более насыщенным. Советую задавать вопрос не «чего мне хочется?», а «о чём я буду рад вспомнить через месяц?» Именно такие события обычно и превращают отпуск в настоящее приключение», — сказал эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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