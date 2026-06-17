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Психолог дала совет, как снизить стресс от работы в офисе после удалёнки

Психолог дала совет, как снизить стресс от работы в офисе после удалёнки
Как вернуться в офис после удалёнки
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Психолог Анастасия дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», как снизить стресс от работы в офисе после удалёнки. На первый взгляд действительно может казаться, что ничего принципиально не изменилось: те же задачи, те же дедлайны, те же коллеги. Но для психики разница между работой из дома и в офисе огромна.

«Важно отказаться от идеи «надо быстро привыкнуть». Адаптация — это нагрузка, даже если работа и офис вам нравятся. Стоит честно признаться себе, что психике может быть нелегко, и с особой бережностью относиться к себе в это время», — рекомендовала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как вернуться в офис после удалёнки и не сойти с ума? Отвечает психолог
Как вернуться в офис после удалёнки и не сойти с ума? Отвечает психолог

Психолог добавила, что в первые пару недель полезно внимательно наблюдать за своим состоянием. Какие моменты вызывают максимальную усталость? Когда падает концентрация? Что сильнее всего раздражает: шум, дорога, постоянные разговоры, отсутствие возможности побыть одному?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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