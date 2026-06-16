Эксперт объяснил, почему людям с аллергией могут запретить быть донорами крови

Эксперт объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему людям с аллергией могут запретить быть донорами крови. По словам врача, это может быть опасно для потенциального реципиента.

«В период обострения в организме «аллергика» вырабатываются специфические антитела. Если кровь, насыщенную этими антителами, перелить другому человеку, это может спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию у реципиента — вплоть до отёка дыхательных путей и анафилактического шока», — сказал эксперт.

Более того, абсолютное противопоказание к донорству — аллергическая бронхиальная астма. Даже если болезнь в стадии ремиссии, врачи не допускают таких пациентов к сдаче крови.

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