Фитнес-эксперт рассказала, как превратить уборку в полноценную тренировку

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич рассказала в беседе с «Чемпионатом», как превратить уборку в полноценную тренировку. Когда взрослый человек берётся за уборку, он тратит огромное количество энергии. Попытка превратить домашнюю рутину ещё и в фитнес — это очередной способ потребовать от себя большего.

На самом деле уборка — мощная физическая нагрузка. Вы постоянно ходите, наклоняетесь, тянетесь к верхним полкам и переносите вещи. Это отличный объём бытовой активности, который организм засчитывает без всяких искусственных усложнений. Не нужно пытаться превратить обычную швабру в спортивный снаряд.

«Тренировки не должны встраиваться в жизнь между мытьём окон и чисткой раковины. Движение призвано быть вашей личной опорой, способом сбросить стресс и временем исключительно для себя. Если смешать его с бытом, оно окончательно превратится в ещё одну изматывающую обязанность», — отметила эксперт.

Если вы потратили пару часов на наведение порядка, вы уже отлично поработали. Тело получило нужную дозу движения. И самое полезное, что вы можете сделать после этого — просто налить себе чай и спокойно отдохнуть без малейшего чувства вины за пропущенный спортзал.

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