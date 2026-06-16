Забег Biotropika Ultra Trail пройдёт в Ленинградской области 20 июня. Локация — посёлок Коробицыно. Этот ультрамарафон проводится в формате backyard — забег на выбывание.

Попробовать свои силы смогут как профессионалы, так и любители. Участники преодолевают круги длиной 6706 м, победителем становится тот, кто преодолеет самое большое количество полных кругов.

Трасса проходит по ровной грунтовой дороге, набора высоты практически нет. Среди лучших спортсменов разыгрывается призовой фонд.

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