Полумарафон «Серые ночи» пройдёт в Екатеринбурге 20 июня. К участию приглашаются все желающие.

Спортсменов ждёт вечерний забег по живописным улицам города, прохладная атмосфера июньских сумерек и возможность пробежать по интересному маршруту на дистанциях 21,1 км, 10 км. В программе также детские забеги по возрастным группам.

Программа

23:00 — открытие стартового городка;

23:30 — детский забег;

23:55 — старт 21 км и 10 км;

00:30 — финиш лидеров на 10 км;

1:10 — финиш лидеров на 21 км;

1:30 — награждение 10 км;

2:00 — награждение 21 км;

2:50 — финиш всех участников;

3:00 — окончание мероприятия.

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