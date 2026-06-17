Полумарафон «Серые ночи» пройдёт в Екатеринбурге 20 июня
Полумарафон «Серые ночи» пройдёт в Екатеринбурге 20 июня. К участию приглашаются все желающие.
Спортсменов ждёт вечерний забег по живописным улицам города, прохладная атмосфера июньских сумерек и возможность пробежать по интересному маршруту на дистанциях 21,1 км, 10 км. В программе также детские забеги по возрастным группам.
Программа
- 23:00 — открытие стартового городка;
- 23:30 — детский забег;
- 23:55 — старт 21 км и 10 км;
- 00:30 — финиш лидеров на 10 км;
- 1:10 — финиш лидеров на 21 км;
- 1:30 — награждение 10 км;
- 2:00 — награждение 21 км;
- 2:50 — финиш всех участников;
- 3:00 — окончание мероприятия.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
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