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Гимнастка Наталья Никулина назвала своё главное спортивное достижение

Гимнастка Наталья Никулина назвала своё главное спортивное достижение
Наталья Никулина
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Гимнастка из Магадана Наталья Никулина рассказала в интервью «Чемпионату», каким своим спортивным достижением гордится особенно.

«Это третье место на чемпионате Дальнего Востока по программе КМС. Для меня это самая крутая медаль, потому что я всегда думала, что никогда на выезде ничего не займу: ведь Хабаровский и Приморский края были очень сильные по сравнению с нами. Если брать соревнования выше — первенство и чемпионат России, то там шансов не было совсем», — поделилась Никулина.

Никулина подчеркнула, что в те годы гимнастам с Дальнего Востока было тяжело. Часто из-за разницы в уровнях приходилось получать оценки заметно ниже, чем у спортсменов из центральных регионов страны.

Полную версию интервью с Натальей Никулиной читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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