Гимнастка Наталья Никулина рассказала, реально ли совмещать спорт и образование

Гимнастка Наталья Никулина в интервью «Чемпионату» рассказала, реально ли совмещать спорт и образование. По мнению Никулиной, это сложно, но вполне возможно. Главное, чтобы спортсмен, его родители, учителя и тренер были заинтересованы.

«Сколько я ни занималась спортом, у нас после школы были какие-то мероприятия, куда ходили мои одноклассники, но я не могла, потому что шла на тренировку, мне некогда было. А вот если бы во время тренировочного процесса лекции проводились, то было бы здорово. Рассказывать про разные профессии, про разные варианты жизни после спорта, потому что дети не задумываются, они вообще ни о чём таком не думают обычно», — сказала Никулина.

После завершения карьеры Наталья Никулина не оставила спорт окончательно. Она сфокусировалась на развитии собственного дела и открыла чир-школу.

Полную версию интервью с Натальей Никулиной читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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