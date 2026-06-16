Гимнастка Наталья Никулина назвала главную сложность в ведении бизнеса в Магадане

Гимнастка Наталья Никулина в интервью «Чемпионату» назвала главную сложность в ведении бизнеса в Магадане. После завершения карьеры спортсменка открыла собственную чир-школу.

«Очень дорогая и долгая доставка. У нас особо тут ничего не купить: нет специализированных магазинов, а если есть какой-то товар, то обязательно в одном экземпляре. Мне нужны были лавочки, чтобы растягиваться. Я не могла их купить, заказывала где-то в каком-то техникуме, мы с сестрой их тащили через полгорода сами, потому что не было денег, чтобы вызвать машину, отвезти, и по снегу, по сумракам, вечером, с этими лавками», — поделилась Никулина.

Проблемы с логистикой влияют на движение буквально всех процессов. Также спортсменка рассказала, что часто сталкивалась со стереотипами в отношении чир-спорта.

Полную версию интервью с Натальей Никулиной читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.