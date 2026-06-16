«Ночной забег» пройдёт в Москве 20 июня

20 июня в Москве 13-й раз пройдёт один из самых ожидаемых стартов сезона от команды Бегового сообщества — «Ночной забег». В этом году старт состоится в рамках проекта «Лето в Москве». Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

В 2026 году участники вновь пробегут 10 км, однако в этот раз их ждёт обновлённый маршрут по набережным Москвы. Бегуны стартуют в 22:00 недалеко от «Москва-Сити», пробегут по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской набережным, улице Косыгина и финишируют на территории Университетской площади МГУ имени М.В. Ломоносова. В этом году 50% участников планирует выйти на старт «Ночного забега» впервые.

Победителями и призёрами забега станут пять мужчин и пять женщин, показавших лучшее время. Они получат кубки, подарки от партнёров и денежное вознаграждение. Призовой фонд в этом году составит более 400 тысяч рублей. Всем финишёрам по традиции вручат памятные медали с символикой забега.

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