«Пикник Афиши х Сбер» назвал спортивные активности на фестивале

«Пикник Афиши х Сбер» расширяет досуговые сценарии на фестивале. 20 июня 2026 года в «Коломенском» к музыкальным и развлекательным активностям добавились спортивные. На площадке найдутся подвижные игры для любых уровней подготовки – от первых проб в гольфе до турниров по стритболу и тренировок с профессиональными фитнес‑инструкторами.

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) организует интерактивную зону с футбольными играми для гостей любого возраста. Сабсоккер, классический кикер и удары мячом по мишеням – отличный способ почувствовать атмосферу большого футбола прямо посреди фестиваля. Одним из хедлайнеров фестиваля будет Feduk, возможность пнуть мяч под легендарный трек «Футбольчик» становится совсем не иллюзорной.

Сеть фитнес‑клубов World Class привезёт на «Пикник» свою зону, которая объединяет атмосферу луна-парка со здоровым образом жизни. В течение дня там будут проходить групповые тренировки по йоге, зумбе и стретчингу, а также фитнес‑челленджи на силу, выносливость и баланс – формат, в который легко включиться и новичкам, и опытным спортсменам. World Class будет присутствовать и в детской зоне. Для самых юных гостей фестиваля устроят полосу препятствий, а за участие в спортивных играх и мастер-классах ребята получат призы и сделают яркий аквагрим.

Ассоциация гольфа России представит на фестивале открытую тренировочную зону с мастер‑классами инструкторов. Каждый желающий сможет сделать свой первый удар или потренироваться, если уже знаком с игрой.

Интерактивное фиджитал пространство от «Московского спорта» соединит привычные игры и технологии. Гостей ждут VR‑теннис и баскетбол, настольный хоккей, силомер, тетербол, сабсоккер и «смузибайки», на которых можно приготовить полезные напитки, крутя педали. Здесь же пройдут флеш‑турниры по стритболу в форматах 1х1, 2х2 и 3х3 для участников фестиваля, а также турнир по баскетболу 3х3 среди профессиональных команд.

Спортивная программа Пикника Афиши х Сбер соответствует главной фишке этого года – атмосфере настоящего луна-парка под открытым небом, где музыка, аттракционы и активный образ жизни существуют в одном пространстве. В этом году гостей ждут четыре сцены и мощный лайнап: среди хедлайнеров – Zoloto, дуэт Мальбэк х Сюзанна, Браво и Валерий Сюткин, ЛСП, «Станция метро Горьковская» и другие. Всё это 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Билеты уже здесь!

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