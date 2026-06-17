Эксперт объяснила, меняет ли форма выпуска свойства лекарства

Директор по качеству «Озон Фармацевтика» Евгения Тетерина объяснила в разговоре с «Чемпионатом», что форма выпуска лекарственного средства влияет на скорость усвоения препарата и его защиту, а также стабильность активных веществ. Например, кишечнорастворимая оболочка используется для защиты препарата от кислой среды желудка и обеспечивает высвобождения активного вещества в кишечнике.

«Также форма выпуска влияет на удобство применения, которое может быть выбрано с учётом возраста пациента или особенностей приёма препарата, и на точность дозирования (разные формы обеспечивают разную точность дозировки, что важно для эффективности лечения)», — сказала эксперт.

Например, есть препараты с действующим веществом, которые преимущественно выпускаются в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Но производители могут усовершенствовать форму выпуска, делая таблетку диспергируемой. Она производятся по технологии прессования с применением гранулирования. Такие таблетки растворяются в воде, их можно принимать как запивая водой, так и растворяя в небольшом количестве воды.

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