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Психолог рассказала, как бороться с нежеланием выходить из дома

Психолог рассказала, как бороться с нежеланием выходить из дома
Что делать, если не хочется выходить из дома
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Клинический психолог Лариса Верчинова рассказала «Чемпионату», что нежелание выходить из дома — чаще всего не лень, а сигнал: тело и психика просят восстановления. Но когда это входит в привычку, изоляция начинает усиливать себя сама.

«Снизьте планку. Не «пойду на пробежку», а «выйду на 10 минут». Маленький выход лучше никакого. Мозг перестаёт воспринимать улицу как усилие. Привяжите выход к удовольствию. Любимый кофе — только в кафе. Подкаст — только на прогулке. Так появляется внутренняя мотивация, а не принуждение. Договоритесь с кем-то о встрече. Совместная прогулка отменяется реже, чем одиночная: социальное обязательство работает там, где сила воли не справляется. Смените маршрут. Новое место включает любопытство — один из лучших антидотов против апатии», — рекомендовала эксперт.

Если нежелание выходить сохраняется неделями и сопровождается упадком сил — стоит поговорить со специалистом. Иногда за этим стоит тревога или депрессия, а не просто усталость.

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