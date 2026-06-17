Трейл Wild Peak пройдёт в Республике Алтай 20 июня
Трейл Wild Peak пройдёт в Республике Алтай 20 июня. Локация — село Акташ, место проведения экстремального триатлона Wild Siberia. В программе несколько дистанций разного уровня сложности.
Участники смогут попробовать себя на трассах:
- Wild Peak 7 км. Набор 440 м;
- Wild Peak 15 км. Набор 850 м;
- Wild Peak 35 км. Набор 2000 м;
- Wild Peak 66 км. Набор 3700 м.
На дистанциях участников ждут ждут живописные виды на ледники Северо-Чуйского хребта, озеро Горных духов, Чуйские меандры, курумник, горные ущелья и ручьи.
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