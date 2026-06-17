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Трейл Wild Peak пройдёт в Республике Алтай 20 июня

Трейл Wild Peak пройдёт в Республике Алтай 20 июня
Трейл Wild Peak
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Трейл Wild Peak пройдёт в Республике Алтай 20 июня. Локация — село Акташ, место проведения экстремального триатлона Wild Siberia. В программе несколько дистанций разного уровня сложности.

Участники смогут попробовать себя на трассах:

  • Wild Peak 7 км. Набор 440 м;
  • Wild Peak 15 км. Набор 850 м;
  • Wild Peak 35 км. Набор 2000 м;
  • Wild Peak 66 км. Набор 3700 м.

На дистанциях участников ждут ждут живописные виды на ледники Северо-Чуйского хребта, озеро Горных духов, Чуйские меандры, курумник, горные ущелья и ручьи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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