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Психотерапевт объяснила, как перфекционизм может стать причиной поражения в любом деле

Психотерапевт объяснила, как перфекционизм может стать причиной поражения в любом деле
Чем опасен перфекционизм
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Психотерапевт Аглая Дателидзе объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», как перфекционизм может стать причиной поражения. По её словам, все попытки перфекционистов сделать на «отлично» в итоге часто приводят к саморазрушению.

«Перфекционизм — главный убийца действий. Формула «либо идеально, либо никак» — это не высокая планка, а изощрённая лицензия на бездействие. Потому что идеального старта не бывает, идеального первого раза не существует, а значит, перфекционист получает законное право никогда не начинать», — сказала эксперт.

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Самосаботаж мешает жить и достигать большего. Почему мы им занимаемся и как это прекратить

Как следствие — подрыв самооценки и усиление тревожности. Вы можете постоянно испытывать страх перед будущим, новыми начинаниями или работой, с трудом брать на себя ответственность.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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