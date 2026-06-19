Эксперт объяснил, что такое осознанный самосаботаж

Психотерапевт Роман Мальцев объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», что такое осознанный самосаботаж. По его словам, это намеренное откладывание важного дела на потом, что приводит к срыву дедлайна или вовсе невыполнению задуманного.

«Во время самосаботажа появляются тревога, стыд, страх ошибки, ощущение угрозы. Отсюда следующие мысли: «А вдруг выйдет плохо?» Важно перестать воспринимать саботаж как плохое качество или недостаток, потому что он защищает человека от переживаний, которые психика воспринимает как слишком болезненные», — сказал эксперт.

Как ни странно, в основе этого явления лежит в том числе страх успеха. Он пугает точно так же, как и провал. Если всё получится, то придётся соответствовать новому уровню.

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