Блогер Павел Хан рассказал, сколько стоит велопутешествие по Южной Корее

Блогер Павел Хан в интервью «Чемпионату» рассказал, сколько стоит проехать через Южную Корею на велосипеде. Он преодолел 633 км от Сеула до Пусана за пять дней. По словам Хана, такое путешествие может быть достаточно бюджетным.

Основные траты — билеты до Республики Корея и сопутствующие перелёту траты. А вот на саму поездку на велосипеде можно закладывать вполне адекватный бюджет.

«В среднем на три полноценных приёма пищи и перекусы в круглосуточных магазинах, типа протеиновых батончиков, в день уходит 40-50 000 вон (примерно 1900-2400 рублей по курсу в июне 2026 года). На ночёвку 15 000 вон или 30 000 вон с человека. Если вы закладываете на путь пять дней, можно уложиться в 20 000 рублей на человека», — сказал Хан.

Полное интервью с Павлом Ханом читайте на «Чемпионате» сегодня в 14:45 по московскому времени.

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