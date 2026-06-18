Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Блогер Павел Хан рассказал, сколько стоит велопутешествие по Южной Корее

Блогер Павел Хан рассказал, сколько стоит велопутешествие по Южной Корее
Павел Хан
Комментарии

Блогер Павел Хан в интервью «Чемпионату» рассказал, сколько стоит проехать через Южную Корею на велосипеде. Он преодолел 633 км от Сеула до Пусана за пять дней. По словам Хана, такое путешествие может быть достаточно бюджетным.

Основные траты — билеты до Республики Корея и сопутствующие перелёту траты. А вот на саму поездку на велосипеде можно закладывать вполне адекватный бюджет.

«В среднем на три полноценных приёма пищи и перекусы в круглосуточных магазинах, типа протеиновых батончиков, в день уходит 40-50 000 вон (примерно 1900-2400 рублей по курсу в июне 2026 года). На ночёвку 15 000 вон или 30 000 вон с человека. Если вы закладываете на путь пять дней, можно уложиться в 20 000 рублей на человека», — сказал Хан.

Полное интервью с Павлом Ханом читайте на «Чемпионате» сегодня в 14:45 по московскому времени.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Самосаботаж мешает жить и достигать большего. Почему мы им занимаемся и как это прекратить Самосаботаж мешает жить и достигать большего. Почему мы им занимаемся и как это прекратить
Как сдать кровь и заработать до 20 000 рублей? Гайд по донорству в 2026 году Как сдать кровь и заработать до 20 000 рублей? Гайд по донорству в 2026 году
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android