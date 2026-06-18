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Блогер Павел Хан назвал деталь велопутешествия по Южной Корее, которая превратила поездку в игру

Блогер рассказал об интересной детали, превратившей велопутешествие по Южной Корее в игру
Павел Хан
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Блогер Павел Хан в интервью «Чемпионату» назвал деталь велопутешествия по Южной Корее, которая превратила поездку в игру. За пять дней он преодолел 633 км от Сеула до Пусана. Интересным элементом путешествия стал велопаспорт.

«Это неофициальный документ, который делает из велозаезда игру. Он стоит 4500 вон (примерно 215 рублей по курсу в июне 2026 года), очень символическая сумма. В пункте продажи этот паспорт регистрируют на ваше имя, дальше вы отправляетесь по маршруту и заполняете его специальными штампами в будках, отмеченных на карте. В конце, когда вы приезжаете с проставленными печатями, они сверяют данные с паспортом и отмечают вас как прошедшего весь путь», — рассказал Хан.

Блогер также добавил, что путешествие оставило у него только положительные эмоции. Он рекомендовал всем, у кого возникнет желание, преодолеть этот путь без лишних раздумий.

Полное интервью с Павлом Ханом читайте на «Чемпионате» сегодня в 14:45 по московскому времени.

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