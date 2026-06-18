Блогер Павел Хан рассказал, безопасно ли путешествовать по Южной Корее на велосипеде

Блогер Павел Хан в интервью «Чемпионату» рассказал, безопасно ли путешествовать по Южной Корее на велосипеде. Путешественник за пять дней преодолел 633 км от Сеула до Пусана и остался в полном восторге от поездки. Хан заверил, что Республика Корея — максимально безопасная страна, где чувствуешь себя комфортно в любой точке.

«За безопасность здесь переживать не стоит. Любой желающий может прилететь и быть спокоен. Можно в поле остановиться вечером, лечь спать, и никто не тронет. Даже больше вероятность, что кто-нибудь подойдёт и спросит: «Вы в порядке? Вам, может быть, чем-то помочь?» — поделился Хан.

Хан добавил, что можно совершенно спокойно оставлять на улице велосипед без пристёгивания. Единственная сложность в пути — языковой барьер. В глубинках местные жители далеко не всегда владеют английским, однако проблему решает язык жестов.

Полное интервью с Павлом Ханом читайте на «Чемпионате» сегодня в 14:45 по московскому времени.

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