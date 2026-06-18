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«Цветочный забег» пройдёт в Омске 21 июня

«Цветочный забег» пройдёт в Омске 21 июня
«Цветочный забег»
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«Цветочный забег» пройдёт в Омске 21 июня. Место старта — парк «Зелёный остров». К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

Это традиционный женский старт, который проводится с 2015 года. В программе две дистанции на выбор. Участницы смогут попробовать свои силы на маршрутах 3 км и 10 км. Формат — шоссейный бег.

На финише всех девушек ждёт приятный сюрприз. Спортсменкам подарят цветы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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