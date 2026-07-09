Гастроэнтеролог назвала неочевидные признаки гастрита

Болезнь далеко не всегда ограничивается только дискомфортом в желудке. Боль в висках или затылке после еды может сигнализировать о начале гастрита, предупредила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластён в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, гастрит активирует парасимпатическую нервную систему и раздражает блуждающий нерв, что может провоцировать головные боли, возникающие после приёма пищи или при длительном голодании. При этом классическими признаками заболевания остаются боль и тяжесть в верхней части живота, тошнота, изжога, отрыжка, вздутие, нарушения стула и общая слабость. Вкусовые изменения — горький или кислый привкус во рту — тоже должны насторожить.

Сластён подчеркнула, что симптомы зависят от формы гастрита, уровня кислотности желудочного сока и индивидуальных особенностей организма. Врач рекомендует при появлении подобных признаков не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для обследования.

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